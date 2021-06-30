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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке оштрафовали 59 водителей общественного транспорта

В Бишкеке с февраля за несоблюдение санитарных норм оштрафовали 59 водителей общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, составлены протоколы по статье 150 Кодекса «О нарушениях» (Нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов в области общественного здравоохранения) на общую сумму 59 тысяч сомов.

Кроме того, сотрудниками управления Патрульной службы ГУВД Бишкека и Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Минтрансе составлено 123 протокола по статьям 134 (Нарушение правил перевозок автомобильным транспортом) и 127 (Нарушение иных правил дорожного движения) Кодекса «О нарушениях» на сумму 282 тысячи 500 сомов.

«С начала года проведено 12 совещаний, где руководителям транспортных компаний поручено взять на строгий контроль соблюдение водителями санитарно-эпидемиологических требований. Им необходимо проводить каждые два часа влажную уборку салона с применением дезинфицирующих средств (обработка поручней, ручек сидений, панелей и входных дверей), соблюдать масочный режим и иметь санитайзер в салоне, не допускать заполняемость салона более чем на 80 процентов», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что с вопросами по работе городского транспорта можно обращаться по номерам: 0312533648, 0707031571.

«Мэрия убедительно просит горожан и гостей столице соблюдать все меры предосторожности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки и проветривать помещения. В городе много бессимптомных носителей инфекции, которые сами того не подозревая, заражают окружающих. Будьте ответственны, берегите себя и своих близких», — добавили в муниципалитете.

Напомним, за сутки в Бишкеке выявлено 1 тысяча 490 случаев. Ранее вице-мэр Виктория Мозгачева сообщила, что причина такого высокого показателя — частные лаборатории дали сводку за трое суток сразу, и они попали в сегодняшнюю статистику.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 125 тысяч 3 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Данные по числу новых случаев коронавируса на 30 июня оказались самыми высокими с начала пандемии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199413/
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