Бишкек получил поливную воду

В столичных арыках появилась поливная вода. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, из реки Ала-Арча в арычную сеть Бишкека поступило более 5 кубометров воды, а из канала «Асанбай» — 0,8 кубометра.

«Всю ночь 40 сотрудников МП «Бишкекзеленхоз» во главе с директором предприятия регулировали воду во всех столичных районах. До поступления воды сотрудники предприятия проводили ночной автополив», — отметили в муниципалитете.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Столица получила поливную воду

В мэрии отметили, что Бишкекзеленхоз заключил с поставщиком воды — Аламединским РУВХ договор на поставку 40,274 миллиона кубометров. «Однако из-за уменьшения таяния ледников приток воды в столицу сократили», — отметили в мэрии.

Напомним, из-за засухи воды в реках Чуйской области стало в 2,5 раза меньше нормы. Ранее в Бишкеке к зданию правительства вышли около 300 фермеров Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды. Позже подобную акцию провели и жители столичных жилмассивов «Киргизия-1» и «Ала-Тоо».