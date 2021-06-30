МИД Кыргызстана запустил официальный сайт для мигрантов

Информационно-консультационный центр департамента внешней миграции при Министерстве иностранных дел запустил сайт для мигрантов ‒ www.migrant.kg.

Проект осуществлен при поддержке проекта USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии», реализуемого Winrock International. Презентация портала состоится в Бишкеке 2 июля.

Согласно официальной информации, данный веб-ресурс позволит мигрантам в онлайн-режиме проверить себя в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации (черный список), узнать информацию о частных агентствах занятости, имеющих разрешение на трудоустройство граждан за рубежом, а также получить консультации по вопросам миграции через WhatsApp, Telegram, онлайн-чат или по телефону.

Кроме того, на сайте имеется вся информация о том, как получить единовременную выплату по расходам, связанным с доставкой в КР груза 200.

По неофициальным данным, около миллиона кыргызстанцев находятся в трудовой миграции, большинство из них — в Российской Федерации.