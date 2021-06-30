Рост COVID-19 в Бишкеке. Что делают столичные службы

Столичные службы работают над сдерживанием заболеваемости COVID-19. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, еще на прошлой неделе по организациям, учреждениям и предприятиям направили письма с просьбой перевести группы риска (пожилых, имеющих хронические заболевания, беременных) на дистанционную форму работы.

«Сотрудники акимиатов раздают на остановках и в общественном транспорте маски. Торговые центры проверяются. По точкам общепита проводятся рейды на предмет соблюдения установленных алгоритмов. Деятельность нарушителей ЦГСЭН будет приостанавливать на определенный период. Материалы передаются в правоохранительные органы для принятия мер», — сказала вице-мэр.

Она просит горожан отнестись серьезно к здоровью своему и окружающих, носить маски, соблюдать при необходимости режим изоляции.

«Очень надеемся на поставки вакцин. Но пока выработается иммунитет, потребуется еще около 1,5 месяца. В это время людям тоже нужно поберечься», — добавила Виктория Мозгачева.

Отметим, что за последние сутки в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 965 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, в том числе 1 тысяча 490 в Бишкеке. Это объяснили тем, что частные лаборатории дали сводку за трое суток сразу.