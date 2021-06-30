Третья волна COVID-19. Бишкек подходит к пику заболеваемости

Бишкек подходит к пику заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом 24.kg сообщил главврач столичного ЦГСЭН Кубан Кундашев.

По его словам, рост может быть связан с увеличением числа выявляемости. «Сейчас много лабораторий проводят ПЦР-анализ. В прошлом году в июне-июле принимали только государственные, количество анализов в разы было меньше. Сейчас граждане начали массово сдавать ПЦР-анализы, увеличилась выявляемость», — отметил он.

Читайте по теме COVID-19. Резкий рост заболевших прогнозируют эксперты в ближайшие две недели

Кубан Кундашев добавил, что из 1 тысячи 490 выявленных за сутки случаев 1 тысяча 42 — амбулаторные больные, кто переносит в легкой форме.

«Сколько продлится рост, точно сказать нельзя. Во многом это будет зависеть от самих горожан, как они будут оберегать себя, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы: носить маски, соблюдать дистанцию, не посещать массовые мероприятия. А население сейчас расслабилось. Бизнес не соблюдает правила», — сказал он.

Напомним, за сутки в Бишкеке выявлено 1 тысяча 490 случаев. Ранее вице-мэр Виктория Мозгачева сообщила, что причина такого высокого показателя — частные лаборатории дали сводку за трое суток сразу, и они попали в сегодняшнюю статистику.