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Общество

Супруга Эндрю Качинса рассказала, почему ее муж заказал запрещенные препараты

Во время судебного процесса супруга бывшего президента АУЦА Эндрю Качинса Елена Торшина рассказала, почему ее муж заказал из США препараты, запрещенные в Кыргызстане.

По ее словам, лекарства о которых идет речь, ее супруг принимает более 15 лет.

«Я очень удивлена и обескуражена произошедшим событием. Мой муж принимает лекарства, которые прописаны врачом на протяжении 15 лет. Прежде чем приехать из Америки, мы изучили сайт посольства Кыргызстана. Там было написано, что все лекарства, прописанные врачом конкретному пациенту, разрешены на ввоз. Когда мы в прошлый раз приехали сюда, мой муж привез их собой. Но из-за ситуации с коронавирусом мы не имеем возможности поехать в США и еще раз привезти лекарства. Поэтому он попросил свою сестру прислать их», — рассказала Елена Торшина.

Она отметила, что они с супругом проживают в Бишкеке уже два года. Все это время Эндрю Качинс продолжал принимать эти лекарства.

«Мы даже и не предполагали, что такое может произойти. До последнего момента не было никаких проблем. В Америке этот препарат регулируется врачом, у которого есть лицензия на прописание этого лекарства», — заключила жена бывшего президента АУЦА.

Эндрю Качинса обвиняют по статьям УК КР «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу», «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта», а также «Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах» Кодекса о проступках.

В марте на имя Эндрю Качинса пришла посылка с пакетом, где была надпись «Документы». «Получены результаты исследования представленных образцов веществ в виде таблеток белого и желтого цветов, капсул синего и красно-белого цветов. Согласно выводу экспертизы, таблетки представленные на исследование, содержат в своем составе психотропное вещество», — сообщали в МВД.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200532/
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