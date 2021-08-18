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Общество

Экс-президент АУЦА Эндрю Качинс депортирован из Кыргызстана

Экс-президент АУЦА Эндрю Качинс депортирован из Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

По его данным, экс-ректор 17 августа в 6.00 в сопровождении сотрудников МВД вылетел из страны.

Кундеми
Фото Кундеми. Депортация Эндрю Качинса

Отметим, что 15 июля Первомайский районный суд вынес решение оштрафовать и депортировать из Кыргызстана экс-президента АУЦА Эндрю Качинса, признав его виновным по статье 123 «Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах» Кодекса о проступках КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204353/
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