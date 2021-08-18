Экс-президент АУЦА Эндрю Качинс депортирован из Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

По его данным, экс-ректор 17 августа в 6.00 в сопровождении сотрудников МВД вылетел из страны.

Фото Кундеми. Депортация Эндрю Качинса

Отметим, что 15 июля Первомайский районный суд вынес решение оштрафовать и депортировать из Кыргызстана экс-президента АУЦА Эндрю Качинса, признав его виновным по статье 123 «Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах» Кодекса о проступках КР.