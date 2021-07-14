Дело Эндрю Качинса. В суде перечислили, какие законы нарушил экс-президент АУЦА

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека под председательством судьи Махабат Бекишовой продолжается заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего президента АУЦА Эндрю Качинса.

Главный специалист управления по контролю законного оборота наркотиков департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве Расул Турганов рассказал, какие законы нарушил обвиняемый. По его словам, согласно Закону «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», почтовая пересылка наркотических средств в Кыргызстане запрещена.

«Чтобы привезти наркотические, психотропные вещества, прекурсоры в страну, юридическим лицам необходимо получить лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотиков. Есть свои требования. Физические лица могут при передвижении куда-либо при наличии медицинской карты, показаний, рецептов врачей завозить, но только в определенной медиком дозе», — сказал Расул Турганов.

Он подчеркнул, что через почту или третьих лиц перевозка категорически запрещена.

Сторона защиты поинтересовалась, что нужно было делать пациенту, если у него закончились лекарства, прописанные врачом, которые он привозил из-за рубежа.

«В данном случае пациенту нужно было обратиться в больницу по месту жительства. Я уверен, что врачи нашли бы аналоги тех лекарств, которые пациент до этого принимал», — отметил Расул Турганов.

Обвиняемый Эндрю Качинс возразил, сказав, что он лечится от болезни (диагноз 24.kg не раскрывает из этических соображений) на протяжении последних 15 лет только у частного врача в США. Местным медикам он не доверяет.

В марте на имя Эндрю Качинса пришла посылка с пакетом, где была надпись «Документы». «Получены результаты исследования представленных образцов веществ в виде таблеток белого и желтого цветов, капсул синего и красно-белого цветов. Согласно выводу экспертизы, таблетки, представленные на исследование, содержат в своем составе психотропное вещество», — сообщали в МВД.

Экс-президента АУЦА Эндрю Качинса обвиняют по статьям «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу», «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР, а также «Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах» Кодекса о проступках.