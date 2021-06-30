COVID-19. Почему не наказывают за нарушение карантина и неношение масок?

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева объяснила 24.kg, почему горожан не наказывают за нарушение карантина и неношение масок.

По ее словам, в ЕРПП нет такого пункта. «Мы прорабатывали вопрос с юристами и правоохранителями. Они сказали, что за неношение маски штрафовать нельзя. Если это будет внесено на законодательном уровне, тогда сможем применять наказание. Кафе и рестораны, нарушающие действующие алгоритмы, штрафуем. Наказание предусмотрено вплоть до заведения уголовного дела», — сказала Виктория Мозгачева.

Она призвала граждан соблюдать карантин, если он прописан: «Очень много семейных очагов, но люди даже дома не соблюдают изоляцию, не говоря о выходе на улицу».

Сейчас более 7,2 тысячи человек должны оставаться дома.

«За каждым следить мы не можем. Это бессимптомники или люди с легкой симптоматикой», — сказала вице-мэр.

«Последний вирус легче переносится, меньше пневмонии. Это, конечно, хорошо, но люди сами не соблюдают санитарных мер, несмотря на проводимую разъяснительную работу. Все акимиаты ходят по магазинам, рынкам, маршруткам и просто раздают маски. И то люди агрессивно относятся, отказываются надевать маски», — посетовала Виктория Мозгачева.

Отметим, что в некоторых странах за нарушение требований изоляции и ношения масок предусмотрены серьезные штрафы.

За последние сутки в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 965 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, в том числе 1 тысяча 490 в Бишкеке. Данные по числу новых случаев коронавируса на 30 июня оказались самыми высокими с начала пандемии.