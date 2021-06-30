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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Линию 118 расширят

Линию 118 расширят. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, уже сейчас разворачивают дополнительные линии. «В ближайшее время развернут 20 линий для оказания медико-консультативной помощи», — отметила она.

Она напомнила, что служба оказывает консультацию обратившимся по телефону с симптомами вирусных инфекций. «При необходимости заполняется анкета и передается мобильным бригадам. Их количество также увеличено до 34», — отметила она.

Напомним, за сутки в Бишкеке выявлено 1 тысяча 490 случаев. Ранее вице-мэр Виктория Мозгачева сообщила, что причина такого высокого показателя — частные лаборатории дали сводку за трое суток сразу, и они попали в сегодняшнюю статистику.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199363/
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