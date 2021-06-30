Разработчик «Спутника V» призвал вакцинироваться каждые полгода

Прививку от коронавируса нужно делать раз в полгода, в том числе переболевшим. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, штамм коронавируса постоянно мутирует.

Александр Гинцбург рассказал: если в течение двух-четырех месяцев будут вакцинированы около 70 процентов россиян, то удастся защитить людей от коронавируса и снять ограничения. Он отметил, что коронавирус может вызвать опасные последствия, даже если пациент перенес его в легкой форме.

«В настоящее время необходимо вакцинироваться, как во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано, — и написано совершенно правильно, — каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови», — сказал Александр Гинцбург.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».