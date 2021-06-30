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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Состояние спикера Жогорку Кенеша ухудшилось

Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов начал получать стационарное лечение в клинической больнице Управделами президента КР. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе парламента.

До этого спикер находился на самоизоляции. Необходимость перевода в больницу возникла из-за ухудшения состояния здоровья.

«Сейчас состояние Таланта Мамытова стабильное, он под наблюдением врачей. Кроме того, на сегодня у 13 сотрудников аппарата Жогорку Кенеша, в том числе и среди работников приемной торага, обнаружен коронавирус. Для недопущения дальнейшего распространения коронавируса 36 сотрудников ЖК КР перешли на удаленный режим работы», — рассказали в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199328/
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