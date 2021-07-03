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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 июля облачно. Температура воздуха ожидается +37 градусов. День уменьшился до 15 часов 16 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 28 июня — 9 июля — район, ограниченный улицами Садырбаева, Толстого, Минжилкиева, Тыналиева, Масалиева и рекой Ала-Арчой. Подробнее

У кого намечается той

Мирлан Абдыкалыков

Родился 3 июля 1982 года. Актер, режиссер.

Памятные даты

День работников Госавтоинспекции Кыргызстана (ГУОБДД)

3 июля 1936 года в СССР создана Государственная автомобильная инспекция. Ее основными задачами стали борьба с авариями на дорогах, контроль за подготовкой водителей, разработка технических норм эксплуатации автотранспорта, его качественный и количественный учет.

В Правилах дорожного движения 1936-го говорилось: «Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу».

Инаугурация первой женщины-президента в Центральной Азии Розы Отунбаевой

из интернета
Фото из интернета. Инаугурация Розы Отунбаевой

Инаугурация первой женщины-президента в Центральной Азии Розы Отунбаевой состоялась 3 июля 2010 года. Она избрана главой государства на референдуме 27 июня. Церемония инаугурации прошла в здании Национальной филармонии в Бишкеке.

Глава ЦИК Акылбек Сариев озвучил официальные итоги референдума, на котором более 90 процентов кыргызстанцев поддержали новую редакцию Конституции КР и избрание Розы Отунбаевой президентом переходного периода. После этого глава государства получила из рук Акылбека Сариева удостоверение президента, нагрудный знак и президентский штандарт и принесла присягу народу Кыргызстана.

Состоялось открытие подстанции 500 киловольт «Датка»

из интернета
Фото из интернета

3 июля 2013 года выше села Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области с участием президента Алмазбека Атамбаева состоялось открытие подстанции 500 киловольт «Датка».

Стоимость проекта — $208 миллионов. В его рамках построены линии электропередачи 220 киловольт протяженностью 248,6 километра.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», Галерее «Дубовый парк»;
  • в «Винтаже» состоится ярмарка Summer fashion fair;
  • возле ololoVostok пройдет концерт под открытым небом.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199318/
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