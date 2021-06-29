Минздравсоцразвития развернуло отделение для приема больных детей с COVID-19

Для госпитализации детей с COVID-19 разворачивают отделение на 90 коек на второй базе НЦОМиД (на улице Тоголока Молдо, 1). Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, ранее на этой базе проходили лечение дети с подозрением на острые респираторные вирусные инфекции и пневмонию, теперь в отделение будут госпитализировать и детей-пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19.

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В Минздравсоцразвития уточнили, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу детей с COVID-19 класть не будут.

«Такой режим сохранится до улучшения эпидемиологической ситуации», — отметили в ведомстве.

Отделения кардиоревматологии и аллергологии временно переведены на первую базу НЦОМиД (улица Ахунбаева, 190), госпитализация детей будет ограничена — только для экстренных пациентов.