В Токмаке организованы рейды в преддверии выборов. Просят не продавать голоса

В Токмаке правоохранительные органы активно готовятся к выборам в городской кенеш. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По ее данным, три мобильные группы разработали информационные листовки с предупреждением о привлечении к уголовной ответственности за подкуп избирателей в период проведения выборов. Их расклеили в общественных местах на стендах.

Милиционеры также беседуют с горожанами о соблюдении законности в ходе избирательного процесса.

21 июня стартовала агитация в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке, где 11 июля пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей. Агитация завершится 10 июля в 8.00.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране правоохранители совместно с местным самоуправлением также проводят разъяснительную работу с местными жителями, владельцами кафе, ресторанов и торговых центров по соблюдению санитарных предписаний.