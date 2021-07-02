В Бишкеке 2 июля облачно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 15 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Бердибаева, Терметчикова), «Мурас-Ордо»;

9.00-17.00 — отрезки улиц Каховской, Осмонова, Адышева, переулок Сузакский, Молодая Гвардия, 40;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-55, Чуй-57, Профессора Зимы);

9.00-11.00 — отрезки улиц Троицкой, Кайназаровой;

11.00-15.00 — отрезки улиц Шоорукова, Лебедева-Кумача, Кулатова;

9.30-18.30 — отрезки улиц Ибраимова, Усенбаева, Куренкеева, Суюмбаева, Окрайной, Табачная, Карпинского, улицы Осмонкула, Кайынды-Шоро, Элдияр Керимов, Кирпичной, Чуйской, Древесной, Суворова, Мечникова, переулки Курский, Коганский, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Багыш, Жетиген), район Комсомольского озера, Карагачевой рощи;

10.00-15.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Осмонкула, Московской, Гоголя, Манасчи Каралаева;

9.30-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Чуй, Чонкурчак, Шабдана Баатыра), отрезки улиц Горького, Кулатова, Матросова, переулок Геологический;

11.00-18.00 — улица Токомбаева, 45/1.

28 июня — 9 июля — район, ограниченный улицами Садырбаева, Толстого, Минжилкиева, Тыналиева, Масалиева и рекой Ала-Арчой. Подробнее

У кого намечается той

Эрназар Акматалиев

Родился 2 июля 1998 года. Борец вольного стиля, мастер спорта КР. Получил лицензию Олимпийских игр в Токио.

Памятные даты

Международный день спортивного журналиста

Отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля с 1995-го по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

В этот день 1924 года в Париже образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Всемирный день НЛО (День уфолога)

Фото иллюстрация 24.kg

Праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичной русской НЛО (неопознанный летающий объект).

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэллом (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.

Научное сообщество пока не признало уфологию наукой.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», Галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

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