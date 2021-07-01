В Бишкеке 1 июля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +37 градусов. День уменьшился до 15 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — микрорайоны «Достук», «110-й квартал», отрезки улиц Талдысуйской, Кайназаровой, Месароша, Профсоюзной, Темировской, Лумумбы, Буурдинской, Салтанат, Эгинчиева;

9.00-18.00 — жилмассивы «Касым», «Маданият», «Ынтымак», «Ак-Орго» (улицы Омур, Алты-Бакан, Кун-Кучо, Саадак, Мажурум, Тогуз-Канат, Ай-Кочо), «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй-55 — Чуй-57);

9.00-17.00 — отрезки улиц Журнальной, Гагарина, Маликова, Кудрука, Учкурганской, Урицской, Джирголанской, Киевской, Логвиненко, Тоголока Молдо, проспекта Чуй, переулок Тюпский, 10-й микрорайон, 25;

9.30-19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-8-я), 12-й микрорайон, 62-69, 62/5, 65/2;

9.30-18.30 — отрезки улиц Магаданской, Курекеевой, Пролетарской, Мичурина, Жибек Жолу, бульвара Эркиндик.

28 июня — 9 июля — район, ограниченный улицами Садырбаева, Толстого, Минжилкиева, Тыналиева, Масалиева и рекой Ала-Арчой. Подробнее

У кого намечается той

Суйунбек Омурзаков

Родился 1 июля 1968 года в селе Лай-Талаа Ошской области. Первый заместитель министра внутренних дел КР.

Тамирлан Козубаев

Родился 1 июля 1994 года. Член национальной сборной КР по футболу (защитник).

Мустафа Юсупов

Родился 1 июля 1995 года. Член национальной сборной КР по футболу (защитник).

Памятные даты

День работника спасательной службы Кыргызской Республики

Фото пресс-службы МЧС. Спасатели приступили к разбору завалов на месте крушения «Боинга-747», 2017 год

Сегодняшняя дата — это также день учреждения Министерства чрезвычайных ситуаций.

Целями деятельности ведомства являются выработка и реализация единой государственной политики в области гражданской защиты, пожарной, радиационной безопасности, безопасности людей на водных объектах и гидрометеорологии.

День налогового работника Кыргызской Республики

Фото из интернета. Знак символики Налоговой службы изображается на форменной одежде сотрудников

Налоговая служба республики как самостоятельное ведомство создана в 1990 году постановлением правительства Кыргызской Республики, что стало отправной точкой отсчета в истории Налоговой службы нашей страны. До этого ее функции выполняли финансовые органы, на которые в настоящее время возложены вопросы планирования и исполнения бюджета.

Сейчас система Государственной налоговой службы КР состоит из центрального аппарата и 60 территориальных налоговых управлений по всей республике, где трудятся более 2,5 тысячи высококвалифицированных сотрудников.

Заложен город Каракол

Город заложен 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому дано задание выбрать удобное место для нового города.

Основан как Караколь. 23 марта 1889-го по повелению царя Александра III город Караколь переименован в Пржевальск. Несколько раз переименовывался. В 1992 году, после обретения страной независимости, Пржевальск опять переименован в Каракол.

Люди, которые меняли мир

Родилась государственный деятель Батыш Салиева

Фото из интернета. Батыш Салиева

Родилась 1 июля 1922 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей Верховного Совета СССР, 25 лет являлась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, была почетным членом Совета ветеранов профсоюзного движения Центральной Азии.

Умерла 6 августа 2015-го.

Умер художник Турсунбек Койчиев

Фото из интернета. Турсунбек Койчиев

В 75 лет после продолжительной болезни 1 июля 2016 года скончался член Союза художников Кыргызстана Турсунбек Койчиев.

Родился 14 октября 1941-го в селе Сары-Букал Чуйской области. Его работы находятся в частных коллекциях во Франции, США, Китае, Турции, России и Казахстане.

За большие заслуги в развитии национального изобразительного искусства в 1993 году Турсунбеку Койчиеву присвоили звание заслуженного деятеля культуры КР, а в 2007-м он получил звание народного художника.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», Галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

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