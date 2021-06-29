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Общество

В мэрии Бишкека рассказали, в каких автобусах взимают за проезд 10 сомов

Плата за проезд в размере 10 сомов взимается в междугородних маршрутах № 70 и 71. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, эти автобусы курсируют на территории Аламединского района.

«Транспорт, запущенный в столице, по-прежнему перевозит горожан бесплатно. Такая акция продлится до 1 июля», — отметили в муниципалитете.

Напомним, на прошлой неделе на линию в Бишкеке вышли 50 новых автобусов марки Isuzu. 11 мая 2021 года между управлением городского транспорта и ОсОО «Эко Пассажирские перевозки» подписан меморандум о поставке 1 тысячи автобусов на 2021-2023 годы (аутсорсинг), а 4 июня — двусторонний договор.

Ранее читатель 24.kg сообщил, что в новых автобусах в Бишкеке за проезд требуют 10 сомов
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199209/
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