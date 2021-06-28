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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. В Воронцовке подготовили 200 коек

В НИИ Курортологии подготовили 200 коек для госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

По его словам, стационар обеспечен лекарствами и кислородными концентраторами.
Замминистра добавил, что вчера развернули еще 70 коек в Военном госпитале в селе Беш-Кунгей. «Эпидситуация под контролем», — сказал он.

Отметим, что сегодня в Кыргызстане выявили 1 тысячу 81 новый случай заболевания COVID-19 и внебольничной пневмонии. Коронавирусом болеют 9 тысяч 936 человек, из них 1 тысяча 54 — в тяжелом состоянии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199185/
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