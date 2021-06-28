В национальном резерве кадров числится 231 человек. Конкурс продолжается

В национальном резерве кадров на сегодня числится 231 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной кадровой службы.

По ее данным, из них на высшую должность претендуют 121, а на главную должность — 110 резервистов. Прием документов для участия в конкурсе для зачисления в национальный резерв кадров продолжается.

Уточняется, что в минувшую пятницу в Госкадровой службе состоялось очередное собеседование конкурсной комиссии с конкурсантами для зачисления в резерв. На собеседование были приглашены 30 кандидатов, из них явились — 27.

Отметим, национальный резерв — группа кандидатов (резервистов) на замещение главных и высших административных государственных должностей и муниципальных должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы.

Согласно законодательству, при отборе кадров на высшую и главную должность назначение производится из лиц, состоявшихся в национальном и внутреннем резервах кадров.