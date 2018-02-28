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Власть

В чиновники желающих нет? В национальном резерве кадров только один человек

На сегодня в национальном резерве кадров только один желающий отправиться на государственную службу. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша замглавы Государственной кадровой службы Олег Тарбинский.

По его словам, сейчас резерв кадров поделен на два. Есть внутренний резерв, в котором только один человек. Дело в том, что отбор только начался.

«Думаю, к апрелю будет полноценный резерв. На первый этап отбора документы подали 700 человек. Из них ко второму этапу допущены только 200», — сообщил Олег Тарбинский.
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