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Общество

В Кыргызстане начали формировать государственный резерв кадров

Государственная кадровая служба приступает к формированию карьерного резерва кадров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, такое решение принято после встречи главы ГКС Абдырахмана Маматалиева с и. о. президента Садыром Жапаровым. Отмечается, что карьерный резерв кадров будет состоять из национального резерва кадров, внутреннего резерва кадров, а также из опытных и квалифицированных руководителей и специалистов, представителей молодежи.

Особое внимание при отборе будет уделено молодому поколению, которому предстоит решать задачи развития нашей страны.

«Лица, состоящие в национальном и карьерном резерве кадров, будут рекомендованы на назначение на высшие и главные государственные и муниципальные должности, назначаемые в особом порядке (заместители министров, эксперты и сотрудники аппарата правительства и другие государственные должности)», — проинформировали в ГКС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172631/
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