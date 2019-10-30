В Госфиннадзоре не соблюдают законы в сфере госслужбы

В Государственной службе по регулированию и надзору за финансовым рынком выявлены нарушения законодательства в сфере госслужбы. Об этом сообщили в Государственной кадровой службе.

По ее данным, рабочая комиссия изучила представленные приказы по личному составу, личные дела государственных гражданских служащих, трудовые книжки, протоколы комиссии по оценке деятельности, протоколы конкурсной комиссии и другие материалы с июня 2017-го по июль 2019-го. Установлены нарушения норм положения о порядке присвоения, понижения и лишения классных чинов, процедурные нарушения при проведении конкурса.

Кроме того, были нарушения норм положения о порядке проведения оценки деятельности служащих, по порядку ведения личных дел. Не соблюдали и Трудовой кодекс, запрещающий назначать работников исполняющими обязанности по вакантной должности.

«Проведена консультация с сотрудниками службы управления персоналом Госфиннадзора, оказана консультативная и методическая помощь по вопросам соблюдения законодательства о государственной гражданской службе. По итогам мониторинга даны рекомендации по приведению в соответствие с государственно-служебным законодательством по выявленным нарушениям в месячный срок», — говорится в сообщении.