Сотрудников в Таможенную службу будут отбирать после тестирования на полиграфе

При отборе кадров в Таможенную службу будет проводиться тестирование на полиграфе. Об этом сообщили в пресс-службе ГТС.

По ее информации, состоялась встреча директора Государственной кадровой службы Абдырахмана Маматалиева с председателем Государственной таможенной службы с Кадыржаном Семетеевым. Они утвердили план взаимодействия ГКС и ГТС и приняли решение об образовании межведомственной рабочей группы, которая будет обеспечивать контроль за его реализацией, проводить постоянный мониторинг изменений и анализировать состояние дел в Таможенной службе.

«Основное внимание было уделено устранению коррупции при отборе кадров в Государственную таможенную службу. Принято решение о прохождении тестирования кандидатов из внешнего резерва кадров для таможенных органов по вопросам государственной службы в Госкадровой службе и его региональных центрах тестирования, а по вопросам таможенного дела в учебном центре ГТС. При отборе кадров на должности с высоким риском коррупции будет проводиться тестирование на полиграфе в Государственной кадровой службе», — рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, принято решение об обновлении состава конкурсной комиссии Государственной таможенной службы, в которую будут включены представитель ГКС, ветераны труда, имеющие доверие граждан, представители прогрессивной молодежи, авторитетные эксперты и гражданские активисты. «Планируется проведение аттестации сотрудников Таможенной службы, в состав аттестационной комиссии также включается представитель ГКС», — говорится в сообщении.