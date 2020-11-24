19:10
USD 84.80
EUR 100.70
RUB 1.12
Общество

Сотрудников в Таможенную службу будут отбирать после тестирования на полиграфе

При отборе кадров в Таможенную службу будет проводиться тестирование на полиграфе. Об этом сообщили в пресс-службе ГТС.

По ее информации, состоялась встреча директора Государственной кадровой службы Абдырахмана Маматалиева с председателем Государственной таможенной службы с Кадыржаном Семетеевым. Они утвердили план взаимодействия ГКС и ГТС и приняли решение об образовании межведомственной рабочей группы, которая будет обеспечивать контроль за его реализацией, проводить постоянный мониторинг изменений и анализировать состояние дел в Таможенной службе.

«Основное внимание было уделено устранению коррупции при отборе кадров в Государственную таможенную службу. Принято решение о прохождении тестирования кандидатов из внешнего резерва кадров для таможенных органов по вопросам государственной службы в Госкадровой службе и его региональных центрах тестирования, а по вопросам таможенного дела в учебном центре ГТС. При отборе кадров на должности с высоким риском коррупции будет проводиться тестирование на полиграфе в Государственной кадровой службе», — рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, принято решение об обновлении состава конкурсной комиссии Государственной таможенной службы, в которую будут включены представитель ГКС, ветераны труда, имеющие доверие граждан, представители прогрессивной молодежи, авторитетные эксперты и гражданские активисты. «Планируется проведение аттестации сотрудников Таможенной службы, в состав аттестационной комиссии также включается представитель ГКС», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174303/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане начали формировать государственный резерв кадров
Из Кыргызстана пытались незаконно вывезти товары почти на 5 миллионов сомов
Из Кыргызстана пытались вывезти сотовые телефоны на 25 миллионов сомов
В Кыргызстан из Таджикистана пытались незаконно провезти овец
Генпрокуратура отменила прекращение дела в отношении Эмильбека Кимсанова
В Кыргызстан контрабандой ввезли 52 автомобиля
В Кыргызстан пытались ввезти контрабандные фрукты на сумму свыше 700 тысяч сомов
Председатель таможни Кадыржан Семетеев встретился с бизнесменами
Как вписать в трудовую книжку несколько часов работы. Кадровые качели октября
Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семетеев
Популярные новости
В&nbsp;Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций В Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
Садыр Жапаров помиловал осужденных. На&nbsp;свободу вышли 230 человек Садыр Жапаров помиловал осужденных. На свободу вышли 230 человек
В&nbsp;Бишкеке проходит акция против референдума и&nbsp;изменения Конституции В Бишкеке проходит акция против референдума и изменения Конституции
Бизнес
Как найти новых друзей во&nbsp;время пандемии&nbsp;&mdash; онлайн! Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!
Поговорим о&nbsp;простуде Поговорим о простуде
Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева
Приглашаем на&nbsp;мастер-класс для учителей русского языка и&nbsp;литературы Приглашаем на мастер-класс для учителей русского языка и литературы
24 ноября, вторник
19:08
В Ноокате раздавали продукты от имени Садыра Жапарова. Факт зафиксировали в ЕРПП В Ноокате раздавали продукты от имени Садыра Жапарова....
19:02
Встреча Мадумарова с мигрантами. Генпрокуратура направила материалы в ЦИК
19:00
Цифра дня. 500 миллионов сомов в 2021 году выделят на компенсации медикам
18:50
Выборы президента. 19 кандидатов из 48 отчитались по деньгам на спецсчетах
18:46
Сотрудников в Таможенную службу будут отбирать после тестирования на полиграфе