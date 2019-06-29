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Общество

В Баткенской области выявлены нарушения законодательства в сфере госслужбы

В полномочном представительстве правительства в Баткенской области, а также в мэрии Баткена, Баткенском городском кенеше и Кара-Булакском айыл окмоту выявлены нарушения законодательства в сфере госслужбы. Об этом сообщили в Государственной кадровой службе.

По ее данным, в полномочном представительстве правительства в Баткенской области выявлены нарушения при проведении оценки деятельности госслужащих, присвоении классных чинов, наложении дисциплинарных взысканий. Кроме того, установлены процедурные нарушения при проведении конкурса на замещение вакантных административных государственных должностей, служебного расследования, порядке ведения личных дел и трудовых книжек госслужащих.

В мэрии Баткена нарушаются нормы закона о служащих, выявлены процедурные нарушения при проведении конкурса на замещение вакантных административных муниципальных должностей, обучении муниципальных служащих, организации работы комиссии по этике, порядку ведения личных дел и трудовых книжек муниципальных служащих.

В Баткенском городском кенеше выявлены процедурные нарушения при проведении конкурса на замещение вакантных административных муниципальных должностей, при проведении оценки деятельности муниципальных служащих, организации работы комиссии по этике, порядку ведения личных дел и трудовых книжек муниципальных служащих. А в Кара-Булакском айыл окмоту нарушения касались проведения ротации муниципальных служащих и оценки их деятельности.
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