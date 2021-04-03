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Власть

Аттестация акимов и их заместителей в Чуйской области. Три чиновника не прошли

В Чуйской области завершилась аттестация акимов и их заместителей. Об этом сообщили в Госкадровой службе.

По ее данным, аттестация проводится в рамках реализации указа президента Садыра Жапарова «О новой государственной кадровой политике».

По результатам проверки уровня профессиональной подготовки и соответствия специалиста занимаемой должности, трое из 21 кандидата получили меньше 50-процентного порога на компьютерном тестировании и не были допущены к собеседованию.

На собеседовании комиссия приняла решение, что 16 человек соответствуют занимаемой должности, 3 — не соответствуют.

В Госкадровой службе не уточняют, главы каких районов не прошли аттестацию.

По результатам проведенной аттестации комиссией будут внесены предложения в правительство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188680/
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