Аттестация акимов и их заместителей в Чуйской области. Три чиновника не прошли

В Чуйской области завершилась аттестация акимов и их заместителей. Об этом сообщили в Госкадровой службе.

По ее данным, аттестация проводится в рамках реализации указа президента Садыра Жапарова «О новой государственной кадровой политике».

По результатам проверки уровня профессиональной подготовки и соответствия специалиста занимаемой должности, трое из 21 кандидата получили меньше 50-процентного порога на компьютерном тестировании и не были допущены к собеседованию.

На собеседовании комиссия приняла решение, что 16 человек соответствуют занимаемой должности, 3 — не соответствуют.

В Госкадровой службе не уточняют, главы каких районов не прошли аттестацию.

По результатам проведенной аттестации комиссией будут внесены предложения в правительство.