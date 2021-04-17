Покровители не прошедших аттестацию акимов очерняют директора Госкадровой службы

Покровители не прошедших аттестацию акимов районов и их заместителей очерняют директора Государственной службы Абдырахмана Маматалиева в соцсетях и СМИ. Он обратился к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой разобраться в ситуации. Об этом 24.kg рассказал глава ГКС.
В рамках реализации указа президента «О новой государственной кадровой политике» завершена аттестация глав районных местных государственных администраций и их заместителей. В результате из 120 чиновников ее не прошли 36 акимов и заместителей глав районных администраций.
В связи с этим директор ГКС обратился в ГКНБ с просьбой установить, были ли нарушения законов во время аттестации, преследовали ли члены комиссии личные интересы, кто и зачем распространяет ложную информацию об аттестации, установить источник, очернящий директора Госкадровой службы Абдырахмана Маматалиева.