Израиль включил Кыргызстан в список стран, поездки в которые не рекомендуются

В воскресенье министерство здравоохранения Израиля сообщило о включении Беларуси и Кыргызстана в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поездки в которые не рекомендуются. Об этом пишет newsru.co.il.

В этом списке находятся Уганда, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Эфиопия, Боливия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Тунис, а также Беларусь и Кыргызстан.

В сообщении минздрава отмечается: если в ближайшее время в Беларуси и Кыргызстане эпидемиологическая обстановка не улучшится, государства будут внесены в список «стран максимального риска», в котором уже находятся Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.

Выезд в эти страны запрещен для граждан Израиля — кроме исключительных гуманитарных случаев и для граждан, постоянно проживающих в этих странах.

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявили еще 1 тысячу 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.