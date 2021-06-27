Свидетельства эпидемии коронавируса в Азии 20 тысяч лет назад обнаружили ученые

Обнаружены свидетельства эпидемии коронавируса в Азии 20 тысяч лет назад. По данным журнала Current Biology, в котором опубликовано исследование международной команды ученых, изучавшей человеческий геном, вспышка заболевания произошла более 20 тысяч лет назад в Восточно-Азиатском регионе.

За последние 20 лет в мире произошли три серьезные вспышки коронавирусной инфекции: в Китае в 2002 году, она унесла жизни более 800 человек, на Ближнем Востоке, где пострадали более 850 человек, и пандемия COVID-19, от которой погибли уже 3,9 миллиона человек.

Однако исследование ученых из университетов Аризоны, Калифорнийского, Аделаиды (США), а также других научных центров показало, что вспышка подобной инфекции случалась и более 20 тысяч лет назад.

В своей работе ученые исследовали данные 1000 Genomes Project — крупнейшего общедоступного каталога общих генетических вариаций человека — и проанализировали изменения в наших генах, кодирующие взаимодействующие белки SARS-CoV-2.

Им удалось выяснить, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в Восточной Азии — на территории нынешних Китая, Монголии, Северной и Южной Кореи, а также Тайваня.

Во время эпидемии варианты генов поменялись: естественный отбор шел в пользу генов, ведущих к менее тяжелому течению заболевания.