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Общество

Смерть ребенка в детском доме. ГУВД ответило депутату

Эксгумация может производиться только по решению суда, если будут иметься подтверждение медицинской экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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Ранее депутат парламента Айсулуу Мамашова заявила, что МВД не дает разрешения на эксгумацию тела погибшего воспитанника детдома в Военно-Антоновке.

Уточняется, что прокуратурой Сокулукского района проверена деятельность работников Военно-Антоновского детского дома, по результатам которой начато досудебное производство по статье «Халатность» УК КР. Прокуратура Чуйской области передала два материала досудебного производства в следственную службу ГУВД Чуйской области для дальнейшего расследования.

По факту произошедшего в Военно-Антоновском детском доме назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы в целях установления причины смерти ребенка.

«В ведомстве отметили, что в ходе следствия получены образцы тканей и направлены в РЦСМЭ для проведения гистологического исследования. По результатам судебно-медицинской и судебно-химической экспертиз будет приниматься дальнейшее решение по досудебному производству в соответствии с УПК», — сообщили в ГУВД.

Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Брат погибшего Богдан Якунин обратился к президенту с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата. Он опасается, что причиной смерти брата могут назвать отравление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199023/
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