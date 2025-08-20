16:12
Общество

Гибель рыбы в Иссык-Атинском районе. Минсельхоз назвал причину

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности назвали причину массовой гибели рыбы в пруду рыбного хозяйства «Новое озеро» в селе Киров Иссык-Атинского района Чуйской области.

Согласно результатам анализов, проведенных санитарно-бактериологической лабораторией Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора в воде зафиксированы показатели, многократно превышающие допустимые нормы. Это могло привести к дефициту кислорода и гипоксии у рыбы, нарушению метаболизма из-за повышенного уровня аммиака, сбоям в экосистеме и массовой гибели рыбы с понижением ее репродуктивной способности.

«Качество воды не соответствует санитарно-экологическим нормам. Анализы подтверждают бактериальное и химическое загрязнение воды, что создает серьезную угрозу для рыбы и всей экосистемы», — говорится в выводах.

Ранее сообщалось, что в Иссык-Атинском районе зафиксирована массовая гибель рыбы на озере Новое, недалеко от города Канта. По данным местных жителей, погибло более 30 тонн рыбы.

