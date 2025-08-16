Гибель рыб в Иссык-Атинском районе. Специалисты Минсельхоза выясняют причину

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прокомментировали массовую гибель рыб в Иссык-Атинском районе Чуйской области.

По данным ведомства, специалисты Департамента рыбохозяйственного комплекса совместно с сотрудниками Иссык-Атинского районного управления ветеринарии провели выездную проверку по факту гибели рыбы на пруду рыбоводного хозяйства «Новое озеро» в селе Киров.

Отмечается, что до распространения информации в социальных сетях специалисты департамента предприняли необходимые меры в рамках своей компетенции.

По итогам проверки составили соответствующий акт, а образцы погибшей рыбы и воды направили в ветеринарную лабораторию при Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Министерства, а также в лабораторию Иссык-Атинской районной санитарно-эпидемиологической станции для установления причин произошедшего.

Дополнительная информация будет предоставлена после получения результатов лабораторных исследований.

«Кроме того, аналогичных случаев на других водоемах не выявлено, в связи с чем массовое распространение гибели рыбы не подтверждается», — подчеркнули в Минсельхозе.