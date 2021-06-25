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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 179,9 миллиона, умерли более 3,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 401 тысячу 209 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 179 миллионов 942 тысячи 690 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 590 тысяч 429), Индии (30 миллионов 82 тысячи 778), Бразилии (18 миллионов 243 тысячи 283), Франции (5 миллионов 826 тысяч 135), Турции (5 миллионов 393 тысячи 248), России (5 миллионов 325 тысяч 940), Великобритании (4 миллиона 700 тысяч 691), Аргентине (4 миллиона 350 тысяч 564), Италии (4 миллиона 255 тысяч 700), Колумбии (4 миллиона 60 тысяч 13), Испании (3 миллиона 777 тысячи 539) и Германии (3 миллиона 732 тысячи 914).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 898 тысяч 983. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 546 человек. В том числе в США всего скончались 603 тысячи 178 человек, Бразилии — 509 тысяч 141, Индии — 391 тысяча 981, Мексике — 232 тысячи 68, Великобритании — 128 тысяч 312, Италии — 127 тысяч 362 и России — 129 тысяч 278.

В Кыргызстане зарегистрировали 118 тысяч 981 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 469 тысяч 975, Узбекистане — 107 тысяч 708, Таджикистане — 13 тысяч 358.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198871/
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