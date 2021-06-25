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Общество

Как в Кыргызстане поступить в вузы онлайн, рассказали в Минобразования

Заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров на пресс-конференции рассказал, как участвовать в конкурсе для поступления в вузы страны.

По его словам, для участия в конкурсе абитуриенты должны подать заявку через автоматизированную информационную систему «Абитуриент Online» (АИС) на сайте www.2020.edu.gov.kg.

«На сайте размещена вся информация по онлайн-регистрации для поступления в вузы, загружены все видеоинструкции по регистрации, получения логина и паролей для входа в личный кабинет как для абитуриентов, так и для директоров школ. Все вузы получили доступ в личный кабинет, провели работу по обновлению плана приема на 2021-2022 год», — рассказал Нурлан Омуров.

Он отмечает, что на сегодня в портале зарегистрировались 94 процента выпускников.

Замминистра также добавил, что на базе КГТУ имени Исхака Раззакова с 15 июня работает короткий номер 1818 по технической, консультационной поддержке онлайн-зачисления в вузы и спузы республики. Звонок платный.

Все вопросы по онлайн-регистрации и зачислению также можно направить на электронный адрес abiturientonline2021@gmail.com.

Участвовать в конкурсе могут абитуриенты, которые набрали по основному тесту выше порогового балла.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198870/
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