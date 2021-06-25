В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 8 тысяч 564 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 5 тысяч 862 пациента, в больницах — 2 тысячи 702. В том числе 132 человека — в крайне тяжелом состоянии, 858 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 689 человек (или 62,5 процента) — оценивают как средней тяжести, 23 пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 533 человека. В Бишкеке выписаны 249 человек, Оше — 104, Чуйской области — 56, Ошской — 44, Таласской — 3, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 24, Джалал-Абадской — 31, Баткенской — 17.

С начала марта 2020 года выздоровел 107 тысяч 391 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.