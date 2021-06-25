В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 23 медработника. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрированы 10 случаев, в Оше — два, в Чуйской области — два, Ошской — четыре, Джалал-Абадской — четыре, Иссык-Кульской — один.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны шесть медработников, из домашней изоляции — пять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 231, из которых выздоровели 4 тысячи 818 медработников.