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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 23 медработника

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 23 медработника. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрированы 10 случаев, в Оше — два, в Чуйской области — два, Ошской — четыре, Джалал-Абадской — четыре, Иссык-Кульской — один.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны шесть медработников, из домашней изоляции — пять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 231, из которых выздоровели 4 тысячи 818 медработников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198864/
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