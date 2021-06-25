В этом году 60 процентов абитуриентов преодолели пороговый балл ОРТ. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра образования и науки КР Нурлан Омуров.

По его словам, всего в тестировании участвовали 44 тысячи 416 выпускников, средний балл — 120,5.

«Выше 110 баллов получили 25 тысяч 284 абитуриента (60 процентов), выше 105 баллов — 28 тысяч 143 выпускника (63 процента)», — рассказал замминистра.

Для тех, кто подает заявку на зачисление в вузы на бюджетной основе, пороговый балл по основному тесту составляет 110 баллов, по предметному тесту — 60 баллов. Для тех, кто подает заявки для обучения на контрактной основе, пороговый балл установлен на уровне 105 баллов (за исключением медицинских и фармацевтических специальностей).