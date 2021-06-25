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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 875 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 118 981

В Кыргызстане за сутки выявили еще 875 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 395 случаев, Оше — 55, Чуйской области — 128, Ошской — 109, Таласской — 12, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 90, Баткенской — 49.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 118 тысяч 981 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,4 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198862/
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