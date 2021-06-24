Послы иностранных государств в Кыргызстане отправились на «Кумтор»

Послы иностранных государств в Кыргызстане отправились на месторождение Кумтор по приглашению МИД. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в КР.

Читайте по теме Премьер-министра Канады просят расследовать деятельность Centerra на Кумторе

По его данным, поездка продлится два дня.

В дипмиссии считают, что недавние события, связанные с рудником, в частности назначение внешнего управления, вызвали серьезную озабоченность иностранных инвесторов.

«Подобная ситуация может привести к экономическим потрясениям и негативным воздействиям на инвестиционный климат. Наше посольство выражало озабоченность по вопросу раннее. Поездка является отличной возможностью посетить предприятие, которое дает 10 процентов ВВП страны. Однако, в команде диппредставительств нет штатного эколога или эксперта по горнорудной промышленности, давать комментарии по экологии и технической деятельности рудника мы не можем», — заключили в посольстве.

Посол Чарльз Гарретт написал в Twitter, что международные партнеры Кыргызстана хотят видеть, как страна растет и процветает.

«Как работает рудник, как поддерживают отношения с правительством, что происходит с золотом — все это представляет реальный интерес для кыргызстанцев и иностранных партнеров. Рад, что у меня будет возможность узнать и рассказать обо всем этом», — отметил он.