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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Послы иностранных государств в Кыргызстане отправились на «Кумтор»

Послы иностранных государств в Кыргызстане отправились на месторождение Кумтор по приглашению МИД. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в КР.

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По его данным, поездка продлится два дня.

В дипмиссии считают, что недавние события, связанные с рудником, в частности назначение внешнего управления, вызвали серьезную озабоченность иностранных инвесторов.

«Подобная ситуация может привести к экономическим потрясениям и негативным воздействиям на инвестиционный климат. Наше посольство выражало озабоченность по вопросу раннее. Поездка является отличной возможностью посетить предприятие, которое дает 10 процентов ВВП страны. Однако, в команде диппредставительств нет штатного эколога или эксперта по горнорудной промышленности, давать комментарии по экологии и технической деятельности рудника мы не можем», — заключили в посольстве.

Посол Чарльз Гарретт написал в Twitter, что международные партнеры Кыргызстана хотят видеть, как страна растет и процветает.

«Как работает рудник, как поддерживают отношения с правительством, что происходит с золотом — все это представляет реальный интерес для кыргызстанцев и иностранных партнеров. Рад, что у меня будет возможность узнать и рассказать обо всем этом», — отметил он.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198813/
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