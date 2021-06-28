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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Заболеваемость растет и среди детей

Фото из личного архива. Динара Кабаева

Иллюзии, что дети не болеют COVID-19, которые были в самом начале пандемии, быстро развеялись. В ВОЗ признали, что в группе риска находятся все возрастные группы. Но в отличии от взрослых дети болезнь переносят легче. Как ставят диагноз и лечат маленьких пациентов, 24.kg рассказала заведующая отделением острой респираторной патологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД), кандидат медицинских наук Динара Кабаева.

— Сколько случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии было выявлено у детей?

С марта 2020 года зарегистрирована 1 тысяча 457 детей, заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией, получавших лечение в стационарах.

Динара Кабаева.

Больше всего среди них детей в возрасте от 5 до 15 лет — 43,4 процента, на втором — от года до четырех (30,3 процента), остальные проценты распределили дети до года и старше 16 лет.

— Были ли смертельные случаи?

— В этом году летальные исходы не зафиксированы, в 2020-м умерли шесть детей. Летальный исход каждого ребенка подробно разбирался, обсуждался. На первое место, в данной ситуации, все же выходил тяжелый преморбитный фон (предшествующее и способствующее развитию болезни состояние организма. — Прим. 24.kg). У детей были пороки развития со стороны сердечно-сосудистой системы и других органов. Поэтому, что является причиной смерти, спорный вопрос: тяжесть основного заболевания или заражение COVID-19.

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— А дети с синдромом Кавасаки были?

— Это очень редкий синдром. По данным отдела кардиоревматологии НЦОМиД, лечение прошли 32 ребенка. Среди них были и тяжелые, но все с улучшениями, выздоровлениями выписаны домой. Смертельных исходов не было.

— Главврач инфекционной больницы Гульжигит Аалиев недавно сказал, что в последнее время стало больше поступать детей в среднетяжелом и тяжелом состояниях. С чем это связано?

— В январе — марте у нас было много детей и с ОРВИ, и с пневмониями, но ПЦР положительный был в единичных случаях.

С конца марта первый этаж — отделение острой респираторной патологии — у нас функционирует как красная зона, как фильтр. Через него проходят все дети, поступающие с пневмонией. У всех берется ПЦР, стараемся каждого изолировать. Если анализ отрицательный, их переводят на верхний этаж. Но если он из группы контактных, то остается в этом отделении. При положительном ПЦР, если состояние средней тяжести или тяжелое, ребенка переводим в инфекционную больницу. При легкой форме назначаем лечение и выписываем домой под наблюдение врача ГСВ.

Последние две недели количество пневмоний, которые были характерны для сезонного подъема, сократилось. Но все больше к нам обращаются контактные, из очагов, где в семье кто-то болеет COVID-19. Последние статданные, возможно, не могут дать какую-то кривую, но мы работаем каждый день и видим, что такие случаи участились, все больше выявляем и детей, и родителей с положительным ПЦР.

Сейчас идет подъем заболеваемости в общем, не только среди детей. К сожалению, наше население, зная, что это тяжелое заболевание, не носит маски, посещают места большого скопления людей. Пандемия-то пока не исчезла.

Динара Кабаева

Количество зараженных детей зависит от числа больных взрослых. Если взрослые не берегут себя, заболели, в доме образуется очаг. И от них могут заразиться дети.

— Как понять, что у ребенка COVID-19, а не ОРВИ или другие заболевание?

— COVID-19 начинается, как и другая вирусная инфекция, отличить ее крайне сложно. Мы можем заподозрить при эпидемиологическом анамнезе — был ли очаг в семье или контакты с другими заболевшими и при ПЦР-диагностике. У взрослых есть патогномоничные (характерные для данной болезни. — Прим. 24.kg) признаки, например многие не чувствуют запахи, вкус. Они также могут сделать КТ легких. А многие дети не могут пожаловаться на эти симптомы, маленьким делать КТ — есть определенные сложности. Поэтому можем сказать по контакту и ПЦР-диагностики.

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— Правда, что индийский штамм дети переносят тяжелее?

— Как дети его переносят, мы можем только прочитать в научных журналах. У нас нет такой диагностики и анализов, когда мы можем определить, каким штаммом болеют дети.

— Есть ли какие-то отличия в реабилитации детей и взрослых после COVID-19?

— Взрослые переносят болезнь тяжелее, чем дети. Реабилитация зависит от состояния ребенка и наличия сопутствующих заболеваний. Но общие рекомендации: рациональное питание, хороший сон, витамины, прогулки на свежем воздухе. И, конечно же, наблюдение у педиатра, узких специалистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198806/
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