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Общество

Четвероногие сотрудники железной дороги. Как дрессируют собак в питомнике

Надежными помощниками работников охраны на железнодорожном транспорте являются служебные собаки.

В штате госпредприятия «Кыргыз темир жолу» с 1996 года задействованы не только люди, но и псы. Использование собак в охране объектов может проводиться только под тщательным и постоянным контролем опытных охранников-кинологов. Они обязательно должны иметь опыт несения патрульно-постовой службы, знать особенности и навыки кинологической службы.

Все животные, а их 15, каждый день проходят специальное обучение. Вожатых также инструктируют, как правильно работать с животными. Дрессировщик с раннего возраста социализирует щенков к внешнему миру. Псы не только охраняют госпредприятие, но и выступают на выставках, соревнованиях и конкурсах.

Как живут четвероногие сотрудники железной дороги, 24.kg показали работники питомника.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198779/
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