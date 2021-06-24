В Бишкеке развернули еще два прививочных пункта

В Бишкеке развернули еще два пункта, где желающие могут получить вакцину «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сейчас в Бишкеке работает 24 временных прививочных пункта.



«Спутник V» можно получить в:

ОЦСМ Ленинского района — 0312644557; 0505111330;

ОЦСМ Свердловского района — 0312635122; 0505286670;

ОЦСМ Октябрьского района — 0312570915; 0703293793;

ОЦСМ Первомайского района — 0312325571; 0550701002;

ЦСМ № 2 ОЦСМ Ленинского района — 0312210308; 0553116364;

ЦСМ № 7 ОЦСМ Первомайского района — 0312620962;

ЦСМ № 8 ОЦСМ Свердловского района — 0312433903; 0551117744.

Получить вакцину «Спутник V» могут люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями при наличии направления от семейного врача и медицинские работники.

Продолжается также вакцинация второй дозой вакцины Sinopfharm в ЦСМ № 4, 9, 14, 15, 16, 17, 19, Городской поликлинике студентов, поликлинике Железнодорожной больницы.

Вакцинируемые при себе должны иметь паспорт, потому как все сведения (паспортные и о вакцине) вводятся в базу данных вакцинированных.

По всем вопросам касательно вакцинации можно обратиться на горячую линию: 0312313297, 0500303343 и в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0500303343, 0312546521, 0312546104.