16:08
USD 84.65
EUR 101.01
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке развернули еще два прививочных пункта

В Бишкеке развернули еще два пункта, где желающие могут получить вакцину «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сейчас в Бишкеке работает 24 временных прививочных пункта.

«Спутник V» можно получить в:

  • ОЦСМ Ленинского района — 0312644557; 0505111330;
  • ОЦСМ Свердловского района — 0312635122; 0505286670;
  • ОЦСМ Октябрьского района — 0312570915; 0703293793;
  • ОЦСМ Первомайского района — 0312325571; 0550701002;
  • ЦСМ № 2 ОЦСМ Ленинского района — 0312210308; 0553116364;
  • ЦСМ № 7 ОЦСМ Первомайского района — 0312620962;
  • ЦСМ № 8 ОЦСМ Свердловского района — 0312433903; 0551117744.

Получить вакцину «Спутник V» могут люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями при наличии направления от семейного врача и медицинские работники.

Продолжается также вакцинация второй дозой вакцины Sinopfharm в ЦСМ № 4, 9, 14, 15, 16, 17, 19, Городской поликлинике студентов, поликлинике Железнодорожной больницы.

Вакцинируемые при себе должны иметь паспорт, потому как все сведения (паспортные и о вакцине) вводятся в базу данных вакцинированных.

По всем вопросам касательно вакцинации можно обратиться на горячую линию: 0312313297, 0500303343 и в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0500303343, 0312546521, 0312546104.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198774/
просмотров: 639
Версия для печати
Материалы по теме
Третья волна COVID-19. Как в Кыргызстане повторяется сценарий «черного июля»
Испытания турецкой вакцины от коронавируса Turcovac пройдут и в Кыргызстане
Третья волна COVID-19. В Бишкеке сокращается количество свободных койко-мест
COVID-19 в мире. Заразились более 179,5 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
В КР коронавирусом болеют 8 тысяч 230 человек, 921 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались пять человек
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился 21 медработник
В КР выявили 822 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 118 106
«Спутник V», QazVac, Sinopharm, AstraZeneca: будете прививаться? Опрос
ВОЗ признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19
Популярные новости
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на&nbsp;продукты Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД Беспорядки в Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на допрос в МВД
Талибы захватили таможенный пункт &laquo;Шерхан-Бандар&raquo; на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Талибы захватили таможенный пункт «Шерхан-Бандар» на границе с Таджикистаном
Бизнес
Мифы и&nbsp;правда о&nbsp;частных распределительных энергокомпаниях Мифы и правда о частных распределительных энергокомпаниях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;Яндекс Go&nbsp;появился тариф &laquo;Грузовой&raquo; В Бишкеке в Яндекс Go появился тариф «Грузовой»
Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по&nbsp;мини-футболу &laquo;FUT-Лига&raquo; Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по мини-футболу «FUT-Лига»
Акция! Купи любой смартфон в&nbsp;MegaStore и&nbsp;получи серебряный номер в&nbsp;подарок Акция! Купи любой смартфон в MegaStore и получи серебряный номер в подарок
24 июня, четверг
15:58
В селе Искра произошла драка мужчин. Из-за острой нехватки поливной воды В селе Искра произошла драка мужчин. Из-за острой нехва...
15:56
В аэропорту Джалал-Абада произошел пожар
15:55
Кыргызстан вводит запрет на экспорт продуктов и зерновых
15:42
За назойливые приставания к девушкам МВД предлагает задерживать на семь суток
15:21
В Чуйской области сотрудники милиции взяли под охрану проблемные водоразделы