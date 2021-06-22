22:48
USD 84.52
EUR 100.51
RUB 1.15
Общество

На объездной дороге стихийных торговцев оштрафовали на 54 тысячи сомов

В Чуйской области стихийных торговцев оштрафовали на 54 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД региона.

ГУОБДД региона
Фото ГУОБДД региона. В Чуйской области стихийных торговцев оштрафовали на 54 тысячи сомов

По ее данным, в области стало больше фактов стихийной торговли сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, углем, ГСМ на проезжей части (по объездной дороге) и в местах для этого непредназначенных.

За шесть дней правоохранители выявили стихийные точки и составили протоколы о нарушениях на общую сумму 54 тысячи сомов, ликвидировали 13 стихийных торговых точек, а также выдали 22 предписания владельцам для устранения недочетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198517/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Инспектор УОБДД обматерил водителя. Его отстранили от должности
Ошский рынок снова очистили от стихийных торговцев
Центральную площадь Бишкека очистили от стихийных игровых точек. В очередной раз
В Жайылском районе столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавшие
Мэрия Бишкека пытается навести порядок возле рынка «Сары-Озон»
Велосипедистов просят не кататься в парках, при этом в них есть сервис проката
Крики, вопли, драки. На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли
Стихийная торговля в парках Бишкека. МТУ следит, но ничего не меняется
Возле школы № 61 в Бишкеке развернулась стихийная торговля
Стихийных торговцев на проспекте Манаса в Бишкеке оштрафовали на 6 тысяч сомов
Популярные новости
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на&nbsp;продукты Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование
Названа причина роста цен на&nbsp;морковь Названа причина роста цен на морковь
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД Беспорядки в Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на допрос в МВД
Бизнес
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
EURO-2020: Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия, Словакия&nbsp;&mdash; Испания эксклюзивно на&nbsp;O!TV EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
22 июня, вторник
22:34
На объездной дороге стихийных торговцев оштрафовали на 54 тысячи сомов На объездной дороге стихийных торговцев оштрафовали на ...
22:19
Глава МИД Кыргызстана встретился с послами Бангладеш, Кореи, Хорватии и Кипра
22:02
В Каинды мусор не вывозят неделями
21:46
COVID-19. Узбекистан снова стал требовать ПЦР-анализ при въезде в страну
21:22
Мэрия Бишкека продолжает штрафовать нарушителей правил благоустройства