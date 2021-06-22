На объездной дороге стихийных торговцев оштрафовали на 54 тысячи сомов

В Чуйской области стихийных торговцев оштрафовали на 54 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД региона.

Фото ГУОБДД региона. В Чуйской области стихийных торговцев оштрафовали на 54 тысячи сомов

По ее данным, в области стало больше фактов стихийной торговли сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, углем, ГСМ на проезжей части (по объездной дороге) и в местах для этого непредназначенных.

За шесть дней правоохранители выявили стихийные точки и составили протоколы о нарушениях на общую сумму 54 тысячи сомов, ликвидировали 13 стихийных торговых точек, а также выдали 22 предписания владельцам для устранения недочетов.