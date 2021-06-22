Чуйский областной театр представил зрителям два спектакля

Чуйский областной драматический театр имени Шаршена Термечикова к концу сезона представил зрителям два новых спектакля. Об этом сообщили в театре.

Один из них — «Бала башкарма» («Молодой председатель колхоза»), поставленный по пьесе драматурга Асангюль Абдыгуловой. Постановку осуществил заслуженный артист Кыргызстана Таалай Касымалиев. Художник-постановщик — Кунболот Жумадил уулу, постановщик танцев — Нурлан Карабаев.

Второй спектакль «Дуйнеде жок сулуу» («Самая красивая женщина в мире») по мотивам пьесы ирландского драматурга Мартина Макдонаха поставил режиссер Кубан Джандарбеков.