13:47
USD 84.52
EUR 100.51
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В каких случаях могут госпитализировать пациента

Заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов напомнил в своем микроблоге Twitter, в каких случаях могут госпитализировать больных COVID-19 и внебольничной пневмонией.

По его словам, госпитализируют пациентов с тяжелым течением заболевания (сатурация ниже 90 процентов) и средней тяжести (выше 90 процентов) при наличии факторов риска (возраст старше 60, хронические заболевания). Пациенты с легкой степенью лечатся амбулаторно.

При этом отсутствие ПЦР-анализа не может быть причиной отказа в госпитализации. Как и заключения КТ.

«Госпитализируют согласно наличию клинических проявлений», — отметил замглавы ЦЭМ.

Информацию о наличии свободных мест можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров. В Кыргызстане увеличивается число заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией. Сегодня выявили 931 инфицированного. Такие показатели были во время «черного июля» прошлого года. И в ближайшие две недели эксперты прогнозируют резкий рост заболеваемости — до 1,5 тысячи человек в день.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198468/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
В инфекционной больнице в Бишкеке нет свободных мест для зараженных COVID-19
COVID-19 в мире. Заразились более 178,7 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
В КР коронавирусом болеет 7 тысяч 609 человек, 801 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 42 медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек
В КР выявили 931 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 116 546
The Lancet: В Кыргызстане ожидается наихудший вариант по смертности от COVID-19
Электронная очередь в больницы. Система предлагает записаться к умершему врачу
ВОЗ: Индийский штамм COVID-19 есть в половине стран мира
Центр имени Гамалеи проведет исследование «Спутника V» для подростков
Популярные новости
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на&nbsp;продукты Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование
Названа причина роста цен на&nbsp;морковь Названа причина роста цен на морковь
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД Беспорядки в Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на допрос в МВД
Бизнес
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
Магистратура в&nbsp;КГИПИ Магистратура в КГИПИ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки и&nbsp;сохранить здоровье: что говорят эксперты Как отказаться от вредной привычки и сохранить здоровье: что говорят эксперты
22 июня, вторник
13:39
Дело «Кумтора». Сторонники Омурбека Бабанова расходятся Дело «Кумтора». Сторонники Омурбека Бабанова расходятся...
13:39
COVID-19. В каких случаях могут госпитализировать пациента
13:27
Выборы-2020. В ЦИК рассказали, когда партии смогут получить залоговые деньги
13:17
Дело «Кумтора». Адвокаты потребовали доставить в суд Исхака Пирматова
12:51
Дело «Кумтора». Сторонники Омурбека Бабанова митингуют у здания ГКНБ