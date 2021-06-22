COVID-19. В каких случаях могут госпитализировать пациента

Заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов напомнил в своем микроблоге Twitter, в каких случаях могут госпитализировать больных COVID-19 и внебольничной пневмонией.

По его словам, госпитализируют пациентов с тяжелым течением заболевания (сатурация ниже 90 процентов) и средней тяжести (выше 90 процентов) при наличии факторов риска (возраст старше 60, хронические заболевания). Пациенты с легкой степенью лечатся амбулаторно.

При этом отсутствие ПЦР-анализа не может быть причиной отказа в госпитализации. Как и заключения КТ.

«Госпитализируют согласно наличию клинических проявлений», — отметил замглавы ЦЭМ.

Информацию о наличии свободных мест можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров. В Кыргызстане увеличивается число заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией. Сегодня выявили 931 инфицированного. Такие показатели были во время «черного июля» прошлого года. И в ближайшие две недели эксперты прогнозируют резкий рост заболеваемости — до 1,5 тысячи человек в день.