Аэропорт «Манас» усиливает меры безопасности. Впускать провожающих не будут

Для встречающих и провожающих граждан доступ в аэровокзалы аэропортов «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль» временно ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Манас».

По ее данным, из-за эпидситуации такие меры будут действовать с 24 июня. В здания аэропортов смогут пройти только пассажиры, имеющие билеты на вылет на указанную дату. Ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Аэропорт «Манас» приносит извинения за неудобства и просит отнестись с пониманием к мерам, принимаемым в целях безопасности пассажиров и сотрудников.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 115 тысяч 615 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.