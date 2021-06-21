17:42
USD 84.57
EUR 100.74
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

Аэропорт «Манас» усиливает меры безопасности. Впускать провожающих не будут

Для встречающих и провожающих граждан доступ в аэровокзалы аэропортов «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль» временно ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Манас».

По ее данным, из-за эпидситуации такие меры будут действовать с 24 июня. В здания аэропортов смогут пройти только пассажиры, имеющие билеты на вылет на указанную дату. Ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Аэропорт «Манас» приносит извинения за неудобства и просит отнестись с пониманием к мерам, принимаемым в целях безопасности пассажиров и сотрудников.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 115 тысяч 615 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198375/
просмотров: 833
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке сняты ограничения на работу кафе и ресторанов после 23.00
COVID-19. В здании Жогорку Кенеша проведут дезинфекцию
Алымкадыр Бейшеналиев: Минздравсоцразвития повторения «черного июля» не допустит
Третья волна COVID-19. Госпитализируют много молодежи в тяжелом состоянии
COVID-19 в мире. Заразились более 178,4 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
Третья волна COVID-19. В общественном транспорте Бишкека усилили дезинфекцию
Для зараженных COVID-19 свободны 195 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19. Обращаемость в бишкекскую скорую помощь выросла на 10 процентов
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 29 медработников
В КР коронавирусом болеет 7 тысяч 206 человек, 813 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на&nbsp;продукты Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
Бизнесмен Генрих Балян перечислил на&nbsp;счет ГКНБ 60&nbsp;миллионов сомов Бизнесмен Генрих Балян перечислил на счет ГКНБ 60 миллионов сомов
Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование
В&nbsp;мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по&nbsp;COVID-19 действуют c&nbsp;23.00 В мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по COVID-19 действуют c 23.00
Бизнес
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
Магистратура в&nbsp;КГИПИ Магистратура в КГИПИ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки и&nbsp;сохранить здоровье: что говорят эксперты Как отказаться от вредной привычки и сохранить здоровье: что говорят эксперты
21 июня, понедельник
17:40
Депутат парламента Нодирбек Каримов сдал мандат. Кто пришел вместо него Депутат парламента Нодирбек Каримов сдал мандат. Кто пр...
17:24
Садыр Жапаров призвал ЕБРР активизировать реализацию проектов в Кыргызстане
17:17
В Кыргызстане подвели итоги ОРТ и тестирования «Алтын тамга»
17:16
Ирина Карамушкина: Таджикистан должен восстановить дома пострадавших в Баткене
17:09
Адвокат считает необоснованной меру пресечения Алмамбета Салиева