Третья волна коронавируса. В Бишкеке формируют резервные бригады медиков

В Бишкеке формируются резервные бригады медиков. Об этом в Twitter сообщил заместитель директора Бишкекского центра экстренной медицины.

По его словам, ситуация напряженная, но врачи пока справляются. На линию выходят 38-40 бригад и восемь диспетчеров. «Мест в больницах мало, но есть», — отметил Егор Борисов.

Он добавил, что налажена хорошая связь со стационарами.

Отметим, что сегодня в Кыргызстане за сутки выявили еще 870 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Такой показатель был во время первой волны — «черного июля» прошлого года.