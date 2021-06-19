Третья волна COVID-19. Мэрия Бишкека готовит дневные стационары к открытию

Мэрия Бишкека готовит дневные стационары к открытию. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, они могут быть открыты в случае ухудшения эпидемической ситуации. «Решение должны принять республиканский штаб и Минздрав. Но должны быть готовы к их открытию, если это потребуется», — отметила она.

Планируется, что в каждом районе могут развернуть по два стационара на базе учебных заведений. «Четыре уже готовы, еще четыре на подходе», — отметила она.

Отметим, что сегодня в Кыргызстане за сутки выявили еще 870 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Такой показатель был во время первой волны — «черного июля» прошлого года.