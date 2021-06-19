15:01
USD 84.57
EUR 100.74
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Мэрия Бишкека готовит дневные стационары к открытию

Мэрия Бишкека готовит дневные стационары к открытию. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, они могут быть открыты в случае ухудшения эпидемической ситуации. «Решение должны принять республиканский штаб и Минздрав. Но должны быть готовы к их открытию, если это потребуется», — отметила она.

Планируется, что в каждом районе могут развернуть по два стационара на базе учебных заведений. «Четыре уже готовы, еще четыре на подходе», — отметила она.

Отметим, что сегодня в Кыргызстане за сутки выявили еще 870 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Такой показатель был во время первой волны — «черного июля» прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198248/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
Третья волна коронавируса. Дефицита коек и лекарств быть не должно
Заместитель главы кабмина попросила у Великобритании вакцину против коронавируса
В НИИ курортологии реабилитацию проходят пять пострадавших в конфликте в Баткене
Закрыты после 23.00. Как клубы и кафе соблюдают ограничения из-за COVID-19
С 1 июля въезд в РФ для граждан ЕАЭС будет по приложению «Путешествую без COVID»
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 34 медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще пять человек
В КР коронавирусом болеет 6 тысяч 608 человек, 765— в тяжелом состоянии
В КР выявили 870 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 114 300
В Бишкеке представили киноальманах о жизни кыргызстанцев во время пандемии
Популярные новости
Бизнесмен Генрих Балян перечислил на&nbsp;счет ГКНБ 60&nbsp;миллионов сомов Бизнесмен Генрих Балян перечислил на счет ГКНБ 60 миллионов сомов
В&nbsp;мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по&nbsp;COVID-19 действуют c&nbsp;23.00 В мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по COVID-19 действуют c 23.00
Новые автобусы прибывают в&nbsp;Бишкек Новые автобусы прибывают в Бишкек
COVID-19. В&nbsp;Бишкеке вводят ограничения COVID-19. В Бишкеке вводят ограничения
Бизнес
Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в&nbsp;Бишкеке! Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в Бишкеке!
Что такое маркировка товаров и&nbsp;как ее&nbsp;получить: пошаговая инструкция Что такое маркировка товаров и как ее получить: пошаговая инструкция
Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ
Скидки на&nbsp;VIP-номера MegaCom в&nbsp;честь открытия офиса в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall Скидки на VIP-номера MegaCom в честь открытия офиса в ТРЦ Tommi Mall
19 июня, суббота
15:00
Фермерство на экспорт. Как проверяют качество продукции с полей Кыргызстана Фермерство на экспорт. Как проверяют качество продукции...
14:55
Дело «Кумтора». Тайырбека Сарпашева водворили в СИЗО ГКНБ
14:53
Третья волна коронавируса. Дефицита коек и лекарств быть не должно
14:52
Государство выдаст фермерам семена. Нужны документы
14:46
Третья волна COVID-19. Мэрия Бишкека готовит дневные стационары к открытию