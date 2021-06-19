Президента просят наложить вето на законопроект о финансовой отчетности НПО

Представители НКО Кыргызстана обратились к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по поводу проекта закона, предусматривающего финансовую отчетность НПО. Он был принят, отметим, в четверг, 17 июня. 83 нардепа проголосовали за.

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В обращении говорится, что законопроект содержит дискриминационные нормы, противоречащие основным демократическим принципам регулирования деятельности некоммерческих организаций (НКО), и в случае его принятия значительно ограничит их деятельность.

Представители НКО отмечают, что проектом закона предлагается установить дополнительные обременительные требования только для части некоммерческих организаций, зарегистрированных в следующих организационно-правовых формах — общественный фонд, общественное объединение, объединение юридических лиц и учреждение.

Наибольшие опасения вызывают положения законопроекта о включении в закон положения о введении нового ежегодного отчета для НКО о доходах и расходах и требование о его публикации на специальном сайте Министерства юстиции.

Правозащитники и представители гражданского сектора отмечают, что действующее законодательство Кыргызстана уже предусматривает предоставление НКО органам налоговой службы, Социального фонда и статистики информации о своей деятельности, включая сведения о финансовом положении, наличии имущества, расходах, численности и составе работников, оплате их труда и так далее.

Государственные органы располагают широкими возможностями для осуществления контроля за соблюдением НКО требований законов и других нормативных правовых актов. Из обращения неправительственных организаций к президенту

Обратившиеся напоминают, что институты государственной власти вправе также принимать соответствующие меры в случае выявления нарушений со стороны представителей НКО.

Они уточняют, что нормы законопроекта являются дискриминационными для НКО по сравнению с коммерческими организациями, на которые новые требования по отчетности не распространяются. В соответствии с международной практикой правовое регулирование деятельности НКО, не обладающих специальным статусом «благотворительной организации», дающим им право на определенные льготы, должно быть аналогично правовому регулированию деятельности коммерческих организаций.

Кыргызстан стабильно удерживает статус самой демократической страны в Центральной Азии. Принятие законов, создающих дополнительные обременительные нормы для НКО, подрывает имеющийся статус и имидж страны в глазах мирового сообщества.

Законопроект в случае принятия, подчеркивают обратившиеся, будет иметь негативный эффект на все НКО, включая благотворительные и гуманитарные организации, оказывающие социальные услуги населению.

Они отмечают, что установление вышеуказанных обременительных требований чревато сокращением инвестиций в некоммерческий сектор Кыргызстана, что приведет к сокращению оказываемых социальных услуг, в которых население страны остро нуждается, это может привести к социальной напряженности.

«На наш взгляд, инициаторы законопроекта не в полной мере осознают важность и масштабы деятельности НКО Кыргызстана, которые вносят существенный вклад в экономическое и социальное развитие страны. Мы выполняем те функции, которые не в силах реализовывать в должной мере государство и рыночные институты, тем самым снижая социальную напряженность в обществе», — говорится в обращении.

Активисты просят главу государства наложить вето.

Обращение подписали:

ОФ «Лига защитников прав ребенка» — Назгуль Турдубекова,

ОО «Союз людей с инвалидностью «Равенство» — Гульмира Казакунова,

ОБФ «Первый детский хоспис» — Ольга Труханова,

ОО «Ассоциация родителей детей с инвалидностью» — Турдубу Жумабекова,

ОО «Кризисный центр «Шанс» — Елена Ткачева,

ОО «Центр защиты детей» — Мира Итикеева,

ОО «Движение вперед» — Тахмина Асанова,

ОБФ «Жаныртуу» — Анастасия Колодяжная,

ОФ «Открытая линия» — Мунара Бекназарова,

ОО «Кризисный центр «Сезим» — Бубусара Рыскулова,

ОФ «Помогать легко» — Динара Аляева,

ОБФ «Оэйсис» — Мээрим Осмоналиева.