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Общество

Преподаватели Ошского филиала Национального университета получали взятки

ГКНБ выявил налаженную схему получения взяток в Ошском филиале Национального университета. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, в рамках досудебного производства по статье 325 «Получение взятки» установлена причастность отдельных должностных лиц Ошского филиала Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Установлено, что руководство вуза совместно с преподавателями организовало налаженную схему получения взяток от иностранных студентов для получения допуска к экзаменационной сессии и государственным экзаменам, тем самым подрывая авторитет государственных учебных учреждений перед международной общественностью.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к вышеуказанному противоправному действию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198197/
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