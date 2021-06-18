Преподаватели Ошского филиала Национального университета получали взятки

ГКНБ выявил налаженную схему получения взяток в Ошском филиале Национального университета. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, в рамках досудебного производства по статье 325 «Получение взятки» установлена причастность отдельных должностных лиц Ошского филиала Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Установлено, что руководство вуза совместно с преподавателями организовало налаженную схему получения взяток от иностранных студентов для получения допуска к экзаменационной сессии и государственным экзаменам, тем самым подрывая авторитет государственных учебных учреждений перед международной общественностью.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к вышеуказанному противоправному действию.